Il gruppo dei Riformatori Sardi di Alghero interviene a sostegno della mozione di sfiducia annunciata dai partiti del centro sinistra nei confronti del Sindaco Lubrano.

“Sin da subito ci siamo messi a disposizione dell’amministrazione comunale al fine di instaurare un rapporto collaborativo e costruttivo che pensasse unicamente al bene ed allo sviluppo di Alghero con l’intento di portare avanti un’opposizione produttiva seppur con le nostre specificità.

Come Riformatori siamo sempre stati in prima linea nel proporre soluzioni agli innumerevoli problemi della Città, come risulta dalle varie segnalazioni, interrogazioni, ordini del giorno e mozioni presentate dal nostro gruppo consiliare.

Per tutta risposta soltanto una parte della maggioranza si è dimostrata disponibile e collaborativa in tal senso, mentre, invece, ci si è trovati a lavorare perlopiù in un clima di forti tensioni che ha portato l’amministrazione stessa e in modo assolutamente autonomo ad impantanarsi sulla spartizione delle poltrone trascurando l’azione di governo e portando la Città nella drammatica situazione attuale.

Per quanto sopra esposto, riteniamo conclusa questa esperienza e ci sentiamo di sostenere e appoggiare con forza la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Lubrano.

E’ giunto il momento di porre fine a quella che verrà ricordata come la peggiore amministrazione comunale di Alghero, pensando ora a riunire le forze e per il futuro proporre alla cittadinanza una coalizione intelligente, matura e consapevole che voglia lavorare per il bene della città."