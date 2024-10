Una richiesta di finanziamento urgente e straordinario in Regione per l’acquisto di alloggi da destinare a edilizia popolare, un nuovo intervento per la costruzione di 12 alloggi popolari nel quartiere del Carmine utilizzando un’area di proprietà comunale.

L’Amministrazione agisce sul fronte dell’emergenza abitativa avviando azioni in sinergia con l’Area. Con l’ente regionale per l’edilizia abitativa si sta collaborando su diversi fronti, sia per l’acquisto, nel rispetto della normativa vigente, di alloggi invenduti presso gli imprenditori edili, sia per la costruzione di nuovi appartamenti e per la semplificazione degli iter tecnici e burocratici relativi ai tre interventi nel territorio comunale, precisamente a Sa Segada, Caragol e Carrabuffas. Il più immediato di questi è quello di Sa Segada.

I 10 alloggi sono prossimi alla consegna: le mancanti opere di urbanizzazione primaria saranno eseguite a seguito del reperimento delle somme necessarie per gli interventi con l’approvazione del bilancio di previsione 2014. Per l’intervento di Caragol, 20 appartamenti, si va verso la gara d’appalto, l’Area è infatti in fase conclusiva del progetto esecutivo. L’intervento di Carrabuffas, infine, di 20 alloggi, dispone ora di tutte le condizioni relative alla disponibilità e alla fruizione del lotto edificatorio, nel mese di Ottobre l’Area trasmetterà il progetto agli enti interessati. I tre interventi vanno a colmare uno stato pregresso di totale e prolungata assenza di edificazione di edilizia popolare. “Ma è evidentemente - commenta il Sindaco Mario bruno - che si rendono necessari interventi aggiuntivi e straordinari, in un territorio come quello di Alghero classificato a forte tensione abitativa, dove risultano 441 le famiglie nelle graduatorie Erp”. Mario Bruno sta attuando infatti un percorso congiuntamente all’Assessorato regionale di competenza, con il quale ha avviato un dialogo proficuo raggiungendo un preliminare assenso di massima. Il problema interessa anche le fasce sociali medio-basse, prive dei requisiti per l’accesso alle graduatorie Erp e non in grado di accedere all’acquisto di alloggi nel libero mercato. Su questo fronte l’Amministrazione sta agendo per l’attuazione del Progetto Pilota di Housing Sociale con un primo intervento a Santa Maria La Palma. L’intervento urgente e straordinario per il quale, con la delibera di giunta di venerdì scorso, l’Amministrazione chiede il finanziamento alla Regione è relativo ad un’area di cessione del Piano di Lottizzazione del 2002 nel quartiere del Carmine. Si tratta di 932 metri quadrati su cui è possibile edificare circa 12 appartamenti.

Si lavora a elaborare una soluzione celere per un intervento tempestivo.