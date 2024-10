Venerdì 26 Luglio, alle ore 18,30, verrà presentato alla commissione ambiente il lavoro svolto dagli uffici del settore ecologia insieme ai consulenti della Corintea. E’, infatti, pronta la relazione tecnica economica che contiene i due scenari gestionali sui quali verranno fatte le debite valutazioni. I due scenari predisposti dopo la fese di ascolto dei portatori di interesse ( comitati di quartiere, associazioni di categoria, scuole, borgate ecc..) sono i seguenti: la razionalizzazione e miglioramento dell’attuale sistema di raccolta o l’incremento del sistema porta a porta. Indipendentemente dallo scenario, per l’agro e per le borgate si prevede un servizio di raccolta differenziata tutt’ora poco attuato e l’introduzione del compostaggio domestico con meccanismi di sconto sulla tariffa per tutti i cittadini che sceglieranno di compostare in casa gli scarti della cucina e del giardino. La relazione tecnico economica che verrà analizzata dalla commissione, elaborata successivamente al documento preliminare di sintesi, serve a supportare i consiglieri comunali nella scelta del miglior sistema di raccolta per la città. Nella relazione tecnico economica l’unico animale previsto è l’ape, inteso come mezzo di trasporto meccanico, si spera ad alimentazione elettrica. L’ipotesi dell’utilizzo degli asinelli si è fermata alla fase di acquisizione di informazioni in quanto è una pratica in uso in diversi contesti territoriali italiani e ha destato curiosità per la sua originalità. Non si può nemmeno affermare che l’ipotesti sia stata scartata perché non è mai stata neanche presa in considerazione.