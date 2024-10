Ritorna per la XIV edizione la rassegna letteraria “Ai margini della notte. Libri e autori in città”. L’appuntamento estivo atteso e divenuto un must dell’estate algherese che ha garantito qualità letteraria e un panorama sulle ultime uscite editoriali è, anche quest’anno, presentato dalla Libreria Il Labirinto Mondadori, dall’associazione Alghenegra con la Fondazione Alghero e il Comune di Alghero.

Sette le date in programma in città cui si aggiungeranno le tre date previste al Museo della Tonnara di Stintino. Da Luca Telese a Bianca Pitzorno, tanti gli autori che accompagneranno l’estate cittadina tra il Giardino del Museo del Corallo e Villa Mosca.

Nata da un’intuizione di Vittorio Nonis, la rassegna ha raccontato la letteratura dell’ultimo decennio e anche quest’anno aprirà con una tematica internazionale da prima pagina. Con il volume di Filippo Santelli “La Cina non è una sola. Tensioni e paradossi della superpotenza asiatica”, sabato 26 giugno alle ore 19 il Giardino del museo del Corallo ospiterà la prima serata de Ai margini della notte.

Filippo Santelli, giornalista de La Repubblica racconterà i suoi anni da corrispondente da Pechino, dal 2018 al gennaio 2021, dialogando con la collega di testata Cristina Nadotti. Santelli racconterà la Cina di Wuhan prima del lockdown, lo sviluppo dell’epidemia Covid-19 e le proteste per la democrazia di Hong Kong.

L’attuale vicecaporedattore dell'Economia spiegherà come “per comprendere davvero questo Paese e le sue prospettive bisogna conoscere le «tante Cine» che oggi convivono dietro l’apparente compattezza”.