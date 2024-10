Obiettivo: la revisione del piano commerciale con interventi sul capitolo dei suoli pubblici che contiene evidenti situazioni di saturazione per alcune specifiche zone, piazze e marciapiedi della città.

L’Amministrazione Conoci è al lavoro sulle concessioni attraverso anche l’attivazione do un gruppo di lavoro intersettoriale coordinato dal Competente Servizio Demanio per la definizione di un nuovo regolamento per la disciplina delle modalità di concessione degli spazi.

Intanto il Consiglio comunale ha deliberato, con 14 voti favorevoli e 3 contrari (Bruno, Porcu e Ferrara) l’atto di indirizzo con il quale demanda al dirigente del settore gli adempimenti conseguenti alla proroga fino al 30 aprile 2020 di tutte le concessioni di suolo pubblico a carattere permanente rilasciate nel 2019 che sono in regola con i pagamenti.

“Nelle more della definizione del nuovo regolamento che dovrà individuare le aree concedibili, avendo cura che venga salvaguardata l’armonia nel contesto di inserimento – ha dichiarato l’Assessora al Demanio Giovanna Caria –- la proroga consente un necessario lasso di tempo entro il quale perfezionare tutti gli adempimenti amministrativi e la pubblicazione degli avvisi per i rinnovi”.

Ora ci sarà l’incontro con le associazioni di categoria per lavorare alla realizzazione di un nuovo regolamento.