Scuola e impresa insieme per orientare i giovani al lavoro. Il progetto è stato presentato oggi a Sant’Anna su iniziativa del Sindaco Mario Bruno in un incontro al quale hanno partecipato diversi amministratori del territorio.

Ci sono 30.000 euro a disposizione per ciascuna rete interscolastica, Alghero è tra queste. La finalità è quella di mettere in rapporto il mondo della scuola con quello del lavoro.

L’obbiettivo del progetto, denominato “Fixo”, del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con la Regione, è quello di organizzare una nuova modalità di orientamento a partire dalle Scuole Materne fino all’Università.

Saranno coinvolti nel progetto le associazioni di categoria, le imprese, le agenzie che si occupano di formazione, l’Inps, tutte le istituzioni. “Partiamo da un dato, quello dei 12.500 disoccupati algheresi – ha detto oggi il Sindaco Mario Bruno – e dobbiamo lavorare da subito, senza tregua, per farlo diminuire, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione.

Questa iniziativa – aggiunge – è in grado di contribuire ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro grazie, ad esempio, a percorsi di apprendistato e tirocinio nelle imprese per i giovani degli ultimi anni degli istituti superiori e a progetti con l’Università per l’inserimento lavorativo e professionale”. Saranno attivate formule di auto impiego e incentivazione alle imprese. Verranno utilizzati fondi aggiuntivi disponibili nell’ambito dei progetti contro la dispersione scolastica da parte della Regione Sardegna e dell’Università. Tra gli obbiettivi dei Comuni la realizzazione del programma “Garanzia Giovani” rivolto ai ragazzi sotto i 29 anni per il quale ci sono ingenti risorse comunitarie da destinare all’inserimento lavorativo. All’incontro hanno preso parte gli Assessori Gabriella Esposito e Natacha Lampis, la referente del Progetto Fixo Grazia Masia, di Italia Lavoro, gli amministratori dei Comuni di Castelsardo, Ozieri, Pozzomaggiore, Bono, Thiesi.

Operativamente: subito, il 14 Luglio, si terrà un incontro presso la Camera di Commercio di Sassari con tutte le realtà interessate; il 21 Luglio ad Alghero si entrerà nel vivo del programma di interventi. Si conta di iniziare in concomitanza con l’inizio del prossimo anno scolastico.