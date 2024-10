Sarà presentato domani, venerdì 22 marzo, ad Alghero il nuovo libro di Pietro Marongiu, Luogotenente della Brigata “Sassari” in congedo, giornalista, poeta e scrittore. L’appuntamento è per le ore 18:00 presso l’Hotel Soleado, via Lido, n.19. L’autore dialogherà con il giornalista Pier Luigi Piredda.

"Raccontami" narra la storia di un bambino, Perdigheddu, condannato a crescere orfano da una tragedia che segnerà la sua vita: la perdita di entrambi i genitori. Una tragedia che avrebbe dovuto segnare per sempre la sua esistenza ma che, invece, gli dà gli strumenti per affrontare la vita senza paura, a viso aperto, certo che non sarebbe mai stato da solo. E Perdigheddu solo non lo è mai stato, perché, a differenza degli altri bambini, lui di angeli custodi ne aveva due: babbo Giovanni e mamma Claudia.

"Raccontami" è una storia dura, non fa sconti a nessuno, nemmeno al protagonista. Ma è anche una storia d'amore tra un nonno, che la tragedia ha costretto a fare il padre e il maestro, e un nipote che vuole crescere in fretta per affrancarsi da un microcosmo non sempre solidale.