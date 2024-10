La circonvallazione di Alghero prende forma sempre più a grandi passi. Il tracciato segnato negli uliveti che dalla zona Caragol arriva alla parte sud della città, in viale della Resistenza, è per buona parte pronto per i lavori di realizzazione del sottofondo e della massicciata. La carreggiata sul fondo stradale largo 27 metri è tracciata per tutto il tratto che dalla strada 127 bis Alghero – Olmedo arriva fino all’azienda di Edilizia Brundu, che nel frattempo ha liberato la superficie.

Il traffico dei mezzi pesanti che sta interessando il cantiere ha raggiunto livelli molto intensi, così come le opere di sbancamento che procedono spedite. Oggi il sopralluogo del Sindaco Mario Conoci con l’Assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru e il Dirigente del settore Ing. Gianni Balzano. L’opera destinata a risolvere gran parte delle criticità della viabilità e a dare nuovo impulso al miglioramento dello sviluppo economico della città e del territorio comincia a far intravvedere ciò che potrà essere una volta ultimata.

“Passi avanti importanti sempre più evidenti per un’opera imponente – sottolinea Mario Conoci – i lavori sono seguiti costantemente e ci si avvicina ora alla fase della costruzione della carreggiata. L’opera è di rilevanza fondamentale per la città, per la sua funzione strategica sulla viabilità del territorio”.

I 2.000 metri del tracciato che congiungono la parte nord dalla statale 127 bis Alghero – Olmedo con la zona Sud (strada 292 per Villanova Monteleone - Viale della Resistenza direzione Bosa), con una strada urbana a quattro corsie, in cui saranno realizzate cinque rotatorie che intersecano le vie V.Emanuele, Marconi, Carrabuffas, Valverde e viale della Resistenza, avranno uno spartitraffico centrale di 3 mt, marciapiedi su entrambi i lati e una pista ciclabile.

“Siamo a buon punto con la tempistica, nonostante alcuni intoppi che nel settore delle opere pubbliche sono fisiologici – precisa l’Assessore Antonello Peru – e ci si avvia ora la fase di completamento degli sbancamenti. Seguiamo quotidianamente l’evolversi delle operazioni, con impegno e con determinazione per portare a termine l’opera nei tempi previsti”.