La “Poesia a strappo” è una rassegna poetica originale e vitale che nasce a Crema nel 1983 a opera di alcuni poeti e anime sensibili fra cui Anna Borghi.

Dal1995 è ormai diventata appuntamento annuale di scambi ed eventi culturali ed è stata proposta e promossa anche in altre città italiane tra le quali Alghero.

E’ del 2009 la prima edizione ad Alghero, “Coralli”, affrettata e volonterosa ma che suscita interesse e meraviglia.

Nel 2010 la seconda edizione “Sirene” comincia a richiamare gli autori locali e grazie al supporto della rete informatica, mette in contatto autori di ogni parte d’Italia.

Nel 2011 la terza edizione “Maree” caratterizzata dalla proposta autorale di un poeta sardo ed una figura internazionale ha visto il raddoppio del numero degli autori partecipanti.

Nel 2012 la quarta edizione “Orizzonti” messa a dura prova dalla totale mancanza di fondi, si svolge invece regolarmente grazie proprio alla intensa partecipazione degli autori, che esprimono così la stima per questo evento.

Saranno infatti presenti anche numerosi nella Piazza.

Nel 2013 la quinta edizione “Riflessi” si conferma come un appuntamento consueto. Gli autori si auto propongono per partecipare anche dall’estero. Cospicua e costante la presenza dei poeti durante l’arco di durata di tutta la manifestazione. Nella serata della prima giornata si svolge un reading partecipato e felice. Gli autori ed il pubblico possono leggere liberamente le poesie che più li hanno coinvolti. L’amore per la poesia si esprime così per più di due ore e viene interrotta solo dal calare del buio.

Esperienza emozionante che si intende riproporre anche per l’edizione 2014 che si terrà nel centro di Piazza Civica sabato 2 e domenica 3 agosto prossimi.

La rassegna in queste cinque edizioni è riuscita a stimolare scambi e sortire un impeto culturale fresco nella città, a mettere artisti e non in contatto e relazione nello spazio di vita che è la Piazza.

Poter esporre liberamente e liberamente scambiare esperienze poetiche ha fatto sì che emergesse un interesse attivo anche in coloro i quali coltivano la loro poesia in segretezza.

Anche il livello qualitativo in questi anni è stato apprezzabile.

Grande interesse da parte dei bambini che hanno decisamente rinfrancato rispetto alle sorti future di tale arte.

È stata registrata un’interessante partecipazione anche di poesia sia nella lingua locale di Alghero che in sardo ed alcune in lingua straniera.

Organizzazione dell’evento:

La raccolta di poesie avviene per tempo prima della mostra stessa e fa sì che escano alla luce talenti e sensibilità nascoste del luogo che la ospita.

Le poesie firmate dagli autori sono dapprima punzonate, rilegate e timbrate in originali blocchi appunti poetici che verranno poi esposti al pubblico su pannelli.

Il lettore potrà quindi a proprio piacere “strappare” da tale blocco la poesia gradita e portarla via con sé.

Anche la rassegna di quest’anno verrà caratterizzata da diversi momenti di lettura dei testi, sia da parte degli autori che da parte di artisti locali.

Vere e proprie performance poetiche distribuite nei vari momenti delle due giornate.

A sottolineare tali momenti parteciperanno musicisti locali ed ospiti che accompagneranno l’evento durante le due giornate di svolgimento.

La presenza di un pannello ove chiunque possa lasciare un omaggio poetico estemporaneo chiamato “pannello purè” testimonia la vitalità e lo stimolo artistico dell’evento.