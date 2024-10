Il Sindaco di Alghero Stefano Lubrano ha chiesto l’intervento della Regione per una soluzione alla crisi che attraversa il comparto della piccola pesca locale.

Diverse le problematiche che si ripropongono da anni. Prima fra tutte quella che colpisce la pesca dell’aragosta, una tradizione che ad Alghero ha radici lontane e che rappresenta una fonte rilevante per l’economia gastronomica e turistica del territorio. Lubrano ha chiesto all’Assessore dell’Agricoltura e Pesca Oscar Cherchi “un intervento immediato per valutare la possibilità di una deroga alla chiusura della stagione di pesca, affinché gli operatori possano rimediare a una stagione deficitaria. Gli operatori della piccola pesca – spiega - vivono un momento di grande difficoltà, dovute a diversi fattori, tra cui il decremento delle possibilità di pesca legate alla diminuzione delle giornate di lavoro derivate alle ondate di maltempo registrate nell’ultimo periodo”.

Recentemente il Consiglio comunale si è espresso in merito alla problematica con un ordine del giorno che il primo cittadino ha posto all’attenzione dell’assessore Cherchi, con il quale l’Assemblea Civica chiede un impegno affinché il comparto possa usufruire di una deroga e di una modifica alla normativa regionale di riferimento. Solo un intervento legislativo ed una parificazione del calendario di pesca sardo a quello previsto dalla legge italiana, infatti, garantirebbe un adeguato reddito al comparto della piccola pesca isolano. Il Sindaco ha chiesto, inoltre, un incontro con lo stesso l’assessore Cherchi per portare all’attenzione del governo regionale le difficoltà dei pescatori artigiani algheresi, non solo quelle più pressanti legate alla pesca dell’aragosta.