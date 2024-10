Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del rogo divampato nella notte, intorno alle 2, ad Alghero, in una palazzina in via Vittorio Emanuele.

Le fiamme hanno distrutto i locali di "Risparmio Casa", l'attività commerciale al pian terreno. Sono una cinquantina le famiglie che hanno dovuto lasciare il proprio appartamento.

La situazione è resa ancora più pericolosa dalla presenza di un rifornitore di benzina. Le strade sono state bloccate.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco, la Protezione civile, i carabinieri e la polizia municipale.