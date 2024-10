La Compagnia della Guardia di Finanza di Alghero ha concluso una verifica fiscale nei confronti di un lavoratore autonomo operante nel settore della crypto art, cioè la realizzazione di opere d’arte digitali basate sulla tecnologia NFT (non fungible token), dalla quale sono emersi redditi sottratti a tassazione per 120mila euro.

In particolare, le attività d’indagine, scaturite dall’analisi di un noto marketplace di arte digitale, cioè una piattaforma dove ciascun artista mette all’asta le proprie opere digitali e i collezionisti fanno le loro offerte per aggiudicarsi il lotto desiderato, hanno portato all’individuazione, come riferito dai finanzieri, di un lavoratore autonomo e del suo wallet digitale sul quale sono confluiti gli incassi della vendita di più di 20 opere d’arte digitali, pagate in criptovaluta Ethereum del valore di circa 120mila euro.

La Guardia di Finanza ha spiegato che NFT, definito come “gettone non copiabile”, qualcosa di unico che non può essere sostituito da altro, assicura all’artista e quindi ai successivi acquirenti dell’opera digitale, un certificato di proprietà sull’opera stessa, potendo così vantare un diritto garantito tramite uno smart contract. Una volta venduta la singola opera, in alcuni casi anche del valore di quasi 20mila euro, il collezionista acquirente pagava l’artista inviando al suo wallet digitale criptovaluta Ethereum, che successivamente veniva venduta su Coinbase, nota piattaforma exchange, in cambio di euro. Analizzate, pertanto, le oltre 500 transazioni registrate sul wallet digitale del professionista verificato, associate a più di 20 opere d’arte digitali vendute, è stato possibile ricostruire i redditi sottratti a tassazione e ammontanti a circa 120mila euro.

L’attività ispettiva testimonia ancora una volta - sottolinea la Guardia di Finanza - l’impegno della Guardia di Finanza a contrasto degli illeciti economico – finanziari realizzati anche tramite la rete informatica e le più recenti innovazioni della tecnologia Blockchain e del mondo delle criptovalute, oggetto di disciplina normativa solamente con la recente Legge di bilancio 2023.