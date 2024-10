Ci sarebbe un regolamento di conti dietro l'omicidio di Agostino Salis, 45enne trovato morto ieri mattina nella borgata di Maristella, ad Alghero.

L’uomo, uscito da poco dal carcere e noto come "l'Americano", sul capo presentava una profonda ferita alla testa che sarebbe stata provocata da un colpo di bastone. Non sarebbe stato ucciso dunque con un’arma da fuoco come si pensava inizialmente. A chiarire ogni dubbio sarà l'autopsia in programma questa sera.

Intanto, sono stati fermati tre giovani di Alghero: uno sarebbe già in carcere a Sassari, gli altri due sono ancora sotto interrogatorio.