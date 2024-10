È ripartito oggi, così come annunciato nei giorni, il treno da e per Alghero. Alle 6.55 di questa mattina è ripartito il locomotore dell’Arst che, ancora per un mese circa, si fermerà soltanto nella stazione di Olmedo ma che per la fine di ottobre è atteso fino a Sassari.

Sono, infatti, in fase di ultimazione i lavori di messa in sicurezza dell’intera rete che hanno causato lo stop al servizio su binari e costretto pendolari e turisti ai viaggi sostitutivi col bus.

A bordo del primo convoglio c’era anche il Presidente del Consiglio regionale, Michele Pais. “Manteniamo gli impegni e si rispettano i tempi della consegna dei lavori – queste le sue parole – e saluto dunque con soddisfazione la ripresa dei collegamenti ferroviari e la riapertura dei binari tra Alghero e Olmedo, in attesa di arrivare, a breve, fino a Sassari”.

La linea attivata dall’Arst questa mattina copre in quindici minuti i 9 chilometri e 800 metri che separano Alghero da Olmedo e per la fine di ottobre, con la conclusione degli interventi previsti sulla Olmedo – Sassari servirà l’intero tracciato (30 chilometri e 100 metri complessivi).