Centonove lettini da spiaggia, 41 ombrelloni ed ulteriori materiali che occupavano circa 350 metri quadri di pubblico demanio marittimo sono stati sequestrati nell’ambito delle complesse e delicate operazioni di polizia demaniale inserite all’interno dell’attività denominata “Mare Sicuro 2022”.

Disposta dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e finalizzata a contrastare il fenomeno dell’occupazione abusiva delle spiagge e al rispetto dell’ordinanza di sicurezza balneare, ha visto il personale appartenente al Nucleo di Polizia Marittima della Guardia Costiera di Alghero effettuare, nei giorni scorsi, mirate operazioni di polizia demaniale lungo il litorale di giurisdizione.

I Militari hanno provveduto, in aggiunta al sequestro dell’attrezzatura, a deferire all’Autorità Giudiziaria gli autori dell’attività illecita per il reato di abusiva occupazione del pubblico demanio marittimo. I controlli svolti dal personale in borghese della Guardia Costiera di Alghero, oltre a portare alla luce una serie di irregolarità legate all’occupazione indebita delle spiagge, hanno permesso, inoltre, di elevare sanzioni amministrative per un ammontare totale di euro 3.096 per il mancato rispetto della vigente Ordinanza di sicurezza balneare.

Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, Tenente di Vascello Giuseppe Tomai, sottolinea che le attività di controllo, da parte del personale della Guardia Costiera di Alghero coordinata dal Direttore Marittimo della Sardegna settentrionale C.V. (CP) Giovanni Canu, proseguiranno al fine di scongiurare il fenomeno dell’occupazione abusiva degli arenili nonché assicurare il rispetto della vigente ordinanza di sicurezza balneare.