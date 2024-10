Ancora numeri in rialzo per la raccolta differenziata ad Alghero. Inizia con un trend positivo segnato dal mese di gennaio 2021, si consolida e resta sempre oltre il 70% per i mesi a seguire, con il 72,77% del mese di Luglio. “Un grande risultato dovuto alla sensibilità della stragrande maggioranza dei nostri cittadini e delle nostre imprese, ma non è un risultato acquisito: va confermato ogni mese affinché possa produrre risparmi ma soprattutto un rispetto sempre maggiore per la nostra città e per l’ambiente” commenta così il Sindaco Mario Conoci.

I miglioramenti del servizio hanno inciso: dall’attuazione delle misure mirate all’affiancamento dell’intensa attività di controllo. L’Assessore all’Ambiente Andrea Montis lo sottolinea: “La costante e progressiva crescita è frutto di un lavoro che ci ha permesso gradualmente e senza costi aggiuntivi di eliminare diverse batterie di cassonetti a cielo aperto che rallentavano il raggiungimento della percentuale del 70% che ad oggi è invece ampiamente superata e che se confermata ci porterà ad ottenere premialità. Maristella, San Giuliano, Carrabuffas, Su Contu, le isole "informatiche", l'isola di Viale Europa, Monte Agnese, a queste si aggiungeranno, entro l’ anno, soluzioni per le restanti zone dell’agro, mentre già dalla prossima settimana potrebbero sparire i cassonetti da Valverde, Salondra e Calabona, al loro posto verrà attivato un servizio itinerante con giornate prestabilite”.