Il consigliere comunale Michele Pais (Forza Italia) va giù duro sul fronte della sanità algherese. In un comunicato consegnato alla stampa, spiega che il sindaco Mario Bruono “aveva preso chiari impegni in campagna elettorale, garantendo che grazie alla propria vicinanza al governo regionale e, personale, al presidente Pigliaru, sarebbe riuscito ad impegnare la Regione alla costruzione del nuovo ospedale di Alghero”.

“La Regione”, afferma Pais, “non ha previsto la costruzione di un nuovo ospedale ad Alghero. In ogni caso, nessun fondo potrà essere erogato perché la Regione Sardegna non ha mai approvato il Piano delle Reti Ospedaliere di cui alle disposizioni del Decreto Balduzzi".

Le dichiarazioni del consigliere di Forza Italia, già assessore alle Finanze nella giunta Tedde, sono a margine di una riunione del consiglio comunale, in cui all’unanimità è stata votata una mozione che rivendica nei confronti della Regione il diritto a un’assistenza sanitaria, come si legge nello stesso comunicato di Pais, “degna di questo nome”. “E proprio per fa sentire con maggiore forza la voce di un territorio importante come il nostro”, ha aggiunto, “si è deciso di convocare un consiglio comunale a Cagliari, nel palazzo della Regione, proprio dove si decidono le sorti della sanità regionale, naturalmente alla presenza del presidente Pigliaru”.