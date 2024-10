Non si placa la polemica nella Riviera del Corallo per la decisione del Ministero dei Beni culturali di dare parere negativo al completamento della 4 corsie Sassari-Alghero.

“Un parere che sembra decisamente poggiare su presupposti politici piuttosto che su motivazioni tecniche – ha sottolineato il Sindaco Mario Conoci – che impedisce il completamento di un’infrastruttura di importanza strategica per le prospettive di sviluppo dell’intero territorio sardo, la cui economia ha da sempre potuto contare su un collaudato e vincente modello di crescita che poneva le coste dell’isola quali attrattori principali e l’interno quale necessario complemento di un prodotto turistico apprezzato e richiesto in tutto il mondo. Questo modello è stato messo in discussione anni fa con l’approvazione del PPR e oggi con la decisione del Ministero dei Beni Culturali di rilasciare un parere negativo in ordine al completamento di un importante opera viaria”.

Una vicenda, questa, che dopo le reazioni politiche dei giorni scorsi, sarà oggetto del Consiglio comunale aperto che si terrà sabato 25 gennaio, dalle 10.00, al Teatro Civico.