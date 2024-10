Il Sindaco di Alghero, Mario Conoci, ha firmato l’ordinanza che impone il divieto dalle 18.00 del 29 dicembre 2019 e alle 07.00 dell’1 gennaio in via Catalogna, via Eleonora d’Arborea, via La Marmora nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Vittorio Emanuele, Piazza Civica, Bastioni Magellano e via Garibaldi, il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine.

Ciò, rimarcano dal Comune, “Per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza”. “A tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali,– si legge nell’ordinanza – la somministrazione e la vendita per asporto su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta”.