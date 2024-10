Alghero entra a far parte di un circuito di valorizzazione delle città del turismo di qualità. L’Amministrazione comunale è stata inclusa nell’iniziativa realizzata nell’ambito dei progetti interregionali di sviluppo turistico, condivisa da 18 Regioni con capofila l’ Emilia-Romagna insieme al MIBACT. Il programma di valorizzazione denominato “Borghi – Viaggio Italiano” ha lo scopo di promuovere 1000 borghi italiani, dall’entroterra alla costa, come luoghi del turismo lento, dell’autenticità, della qualità di vita.

Promossa da Ministero per i beni e le attività culturali, l’iniziativa valorizza a livello nazionale e internazionale l’Italia dei piccoli paesi, ricchi di testimonianze del passato ed ancora custodi della storia, tradizione ed identità del territorio. Nei giorni scorsi a Roma, presso le Terme di Diocleziano, si è tenuta la giornata dedicata ai borghi storici marinari, alla quale ha partecipato l’Assessora alle Attività Produttive Ornella Piras.

“Abbiamo colto con grande piacere l’inserimento di Alghero fra i borghi storici marinari del programma del Ministero - commenta Ornella Piras - e questo rappresenta, a livello locale, un ulteriore stimolo per riscoprire e valorizzare l'anima marinara di questa città. Un percorso, non privo di ostacoli, che dovrà passare da un aperto confronto per una nuova progettazione dell'area portuale. Un piano di gestione che aumenti efficienza e servizi, nel rispetto delle tradizioni della marineria locale, è per Alghero un'esigenza non più derogabile. Prodotti enogastronomici, tradizioni e qualità del vivere: Alghero possiede queste peculiarità che possono fare la differenza se promosse adeguatamente anche attraverso strumenti efficaci quali appunto la Rete dei Borghi”.

Località uniche dove l’ospite può riappropriarsi di una dimensione di viaggio a misura d’uomo, in alternativa ai percorsi turistici convenzionali e in bassa stagione. Il programma promuove destinazioni speciali da scoprire che offrono l’opportunità di sperimentare un viaggio fatto di esperienze ed emozioni, attraverso città simbolo della tradizione italiana e di uno stile di vita unico. Alghero è inclusa in uno dei quattro percorsi delineati, quello dedicato ai borghi storici marinari, insieme a località turistiche come Forte dei Marmi, Manduria, Castellaneta, Polignano a Mare e diverse altre.