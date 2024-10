Una nave da crociera, battente bandiera straniera, ha violato nei giorni scorsi il cosiddetto "decreto anti-inchini" avvicinandosi troppo alla costa, a circa 2 miglia dal perimetro esterno dell'Area marina protetta di Capo Caccia Isola Piana, nel mare di Alghero.

L'operazione, compiuta durante la navigazione per raggiungere il punto di fonda stabilito per l'ancoraggio nella rada del porto di Alghero, è stata notata dalla Guardia costiera che monitorava la situazione. Accertata la violazione della distanza di sicurezza, la Guardia costiera ha denunciato il comandante della nave da crociera all'autorità giudiziaria.

In vista dei prossimi accosti delle navi passeggeri presso il porto di Alghero, programmati per l'intera stagione estiva, la Guardia costiera ricorda che nella fascia di mare che si estende per 2 miglia marine dai perimetri esterni delle aree marine protette, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda. Questo per salvaguardare la sicurezza delle imbarcazioni, dei passeggeri e degli equipaggi e il patrimonio ambientale e storico delle aree protette.