L'apertura accidentale delle prese a mare del serbatoio delle acque nere e il rollio causato dal forte vento sono le cause per cui la motobarca Freccia, 15 metri, ormeggiata nella banchina Dogana del porto di Alghero, ha imbarcato un'enorme quantità di acqua.

Il pericolo di affondamento è stato scongiurato grazie al tempestivo intervento della Guardia costiera di Alghero e dei Vigili del fuoco.

Sulla barca in questi giorni erano in corso i lavori periodici di manutenzione, motivo per cui non erano presenti a bordo le casse del gasolio, che avrebbero potuto procurare danni ambientali.