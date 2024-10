Dal 6 al 12 luglio si è tenuta, presso il Centro di Aggregazione Sociale a Fertilia, la mostra fotografica di Andrea Manca.

Gli scatti esposti con gli scorci e gli scenari suggestivi della città di Alghero raccontano la grande passione del fotografo per la Riviera del Corallo. Ma non solo paesaggi, Andrea Manca conserva gelosamente le foto delle feste religiose, delle inaugurazioni, degli eventi locali accaduti dal 2005 sino ad oggi.

L’esposizione ha avuto l’obiettivo di raccogliere i fondi per una nuova macchina fotografica, perché, come ci ha spiegato Andrea, la sua, storica e stanca delle tante imprese, ha smesso di funzionare.

Quella della fotografia, per Andrea è un’infinita passione che, come si sa, richiede tanti sacrifici e anche sforzi economici. Ad Alghero è conosciuto proprio per la sua grande dedizione verso l’arte che per lui è diventata un mestiere.

Tutti coloro che sono interessati a vedere le fotografie di Andrea, possono contattare l’autore al numero 3405295525.

Infine, congiuntamente alla mostra della fotografia, a Fertilia è stato possibile ammirare le creazioni (collane, orecchini, bracciali, ecc.) di Filomena Manca.