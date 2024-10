Concluse in questi giorni ad Alghero le operazioni di pulizia manuale delle spiagge, si va avanti ora con l'accumulo e rimozione della posidonia in esubero. Nelle spiagge stanno operando, in diversi punti, i mezzi dell'impresa che ha in gestione l'appalto.

I lavori sono stati preceduti dalla valutazione delle caratteristiche degli accumuli di materiale formatesi nel corso della stagione invernale, dalla valutazione delle caratteristiche delle superfici dell’arenile su cui far transitare i mezzi adibiti alle operazioni. Temporaneamente, le foglie di posidonia stagionali verranno depositate nell'area di Cuguttu. Parallelamente continua l’operazione di recupero del materiale vegetale misto a sabbia accumulato sia nello stesso sito di Cuguttu che in quello di Punta Negra, per restituire agli arenili di provenienza la sabbia recuperata.

Nel frattempo, con i balneari, l’Assessore all’Ambiente Andrea Montis ha iniziato a condividere i punti salienti del nuovo servizio che dovrà iniziare dal prossimo anno. Il percorso che dovrà portare al nuovo appalto per la pulizia delle spiagge viene programmato con largo anticipo rispetto alla scadenza dell’appalto in esecuzione, prevista al termine di questa stagione. In questi giorni intanto inizieranno anche le installazioni delle prime passerelle d'accesso alle spiagge in quei punti liberi dalla presenza di posidonia.