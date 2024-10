La Marina Militare celebra oggi, 4 dicembre, la sua Patrona: Santa Barbara.

Ad Alghero la ricorrenza è stata aperta con la messa solenne officiata nella cattedrale di Santa Maria dal Vescovo della diocesi Alghero-Bosa, Monsignor Mauro Maria Morfino, cui hanno fatto seguito gli onori ai Caduti nel Monumento sotto i Bastioni della Maddalena.

Santa Barbara protettrice della Marina si festeggia dal 4 dicembre 1951.

Si racconta che Barbara di Nicomedia in Bitinia fu rinchiusa in una torre e poi condotta al martirio per la sua indomata fede cristiana osteggiata dal padre pagano Dioscoro, che "al quattro del mese di dicembre, regnante Massimiano imperatore, ed essendo preside Marziano..." (circa nel 288 d.C.), fu incenerito da una fulmine celeste, simbolo della morte immediata senza la possibilità di redimersi.