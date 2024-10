Come ogni estate, le Capitanerie di Porto – Guardia Costiera intensificano le proprie attività di vigilanza, di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di salvaguardia della vita umana.

L’Operazione denominata “Mare Sicuro 2013” presentata ieri, 19 giugno, negli Uffici della Capitaneria di Porto Torres e che riguarda anche l’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, avrà inizio lunedì 24 giugno e terminerà l’8 di settembre. In particolare, il servizio riguarderà i controlli finalizzati alla verifica del possesso e della regolarità della documentazione di bordo necessaria per la navigazione, la presenza sull’imbarcazione dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte dal Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto e il versamento della tassa di possesso.

Da segnalare, inoltre, la proficua collaborazione della Capitaneria di Alghero, guidata dal comandante Giuseppe Prigigallo, con le Forze di Polizia Locali con i soggetti coinvolti quali, ad esempio, le associazione dei balneari.

Per garantire la sicurezza in mare, l’Ufficio circondariale marittimo della Riviera del Corallo dispone di 4 mezzi nautici: due motovedette, una classe 800 (S.A.R.) destinata all’attività di ricerca e soccorso in mare e l’altra classe 500 adibita al Soccorso e Polizia Marittima e due mezzi minori di cui per il soccorso aereo.

Nell’ambito dell’Operazione “Mare Sicuro 2013”, tra le novità importanti della Guardia Costiera di Alghero si segnalano l’Ordinanza di sicurezza balneare (Ordinanza nr. 09/2013), le regolamentazioni delle Attività Subacquee (ordinanza nr. 06/2013), il Regolamento di disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Alghero (ordinanza nr. 19/2013) e l’Ordinanza sul noleggio e locazione natanti da diporto (Ordinanza nr. 02/2013), tutte visionabili sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it/alghero