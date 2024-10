Sigilli al Touch on te beach di Alghero, locale della movida della Riviera del Corallo. È stato chiuso dalla polizia amministrativa di Sassari, in collaborazione con il commissariato di Alghero, a seguito di un controllo effettuato venerdì sera. Secondo quanto è emerso durante le verifiche, l'attività commerciale non avrebbe avuto le carte in regola per aprire. In particolare, gli agenti avrebbero verificato la presenza di un provvedimento di inibizione da parte del Suape del Comune. Per questo motivo le forze dell'ordine hanno provveduto ad apporre i sigilli in attesa di ulteriori approfondimenti e accertamenti.

La notizia della chiusura del locale è stata diffusa dagli stessi gestori dei locali sui canali social dell'attività commerciale che, tra l'altro, aveva inaugurato l'apertura della stagione circa una settimana fa. "A fronte di un controllo delle forze dell'ordine - si legge in un post su Instagram rivolto ai clienti del locale - saremo costretti a perdere questo sabato notte e sicuramente minimo la domenica non avendo modo di poter controbattere poiché le sedi opportune nel week end non ci possono ascoltare e rimediare a questo errore. Dal canto nostro e dei nostri legali siamo convintissimi di aver ragione e di avere tutto perfetto per svolgere la nostra attività e farvi divertire. Siamo già a lavoro per risolvere tutto e far rispondere nelle sedi opportune da lunedì e accogliervi al più presto”.