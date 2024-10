Un nuovo collegamento operato da Air Europa renderà Alghero e Madrid più vicine.

I Boeing 737-800, 185 posti, wifi e streaming, collegheranno la città catalana alla capitale spagnola due volte la settimana, offrendosi come veicolo di promozione turistica in Sardegna e permettere alla clientela sarda di raggiungere la Spagna e da lì disporre di numerosi collegamenti per l'America.

"Il riscontro è ottimo, come i coefficienti di riempimento già registrati per i primi voli di luglio in entrambe le direzioni", commenta Renato Scaffidi, general manager per l'Italia di Air Europa.

Per Fabio Gallo, Cfo e Business development director di Sogeaal, la società che gestisce l'aeroporto di Alghero, "Air Europa ha una delle flotte tra le più moderne d'Europa e garantisce servizi di qualità a prezzi contenuti. Una partnership che ci permette di intensificare i collegamenti da e verso la Spagna e di attrarre flussi turistici dall'America Latina nel Nord Ovest Sardegna grazie all'hub internazionale di Madrid".