Oramai due anni fa, gli ospiti del Centro residenziale per anziani di Alghero furono trasferiti nell'ex ostello di Fertilia a causa del crollo del tetto che interessò la struttura di Viale della Resistenza.

Oggi, i consiglieri comunali dei gruppi di Centro Sinistra - X Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e PD chiedono conto alla Giunta sugli interventi realizzati “visto che anche il sindaco ha pubblicamente dichiarato che quella dell'ostello di Fertilia fu la scelta migliore per ospitare i nostri anziani, aggiungendo che lì dovranno rimanere ancora per lungo tempo”.

“Vorremmo capire quindi cosa sia stato fatto in quest'ultimo anno per adeguare la struttura. Capire cioè se siano state realizzate tutte quelle opere che erano previste dal cronoprogramma (copertura dei camminamenti, impianto di condizionamento, zanzariere, ecc...)”.

Il video realizzato dai consiglieri comunali Gabriella Esposito e Pietro Sartore.