Il Liceo Artistico F. Costantino di Alghero apre le iscrizioni per l'anno scolastico 2014/2015.

Attraverso un percorso di orientamento sarà possibile conoscere i 3 diversi percorsi didattici: indirizzo design, grafica e architettura ambiente.

Per conoscere l'offerta formativa dell'istituto, è possibile visitare i locali del Liceo Artistico F. Costantino di Alghero domenica 9 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 13, in via I Maggio, sulla strada per Fertilia, subito dopo l'Ospedale Marino.