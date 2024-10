Un intervento autorevole nei confronti di Alitalia per recedere dalla decisione di licenziare i dipendenti. Lo ha chiesto oggi il Sindaco Mario Bruno all’Assessore ai Trasporti della Regione Sardegna Massimo Deiana, al quale il primo cittadino si è rivolto con una lettera chiedendo un incontro urgente.

Le speranze di un reintegro, dopo un periodo di cassa integrazione cui sono stati collocati i dipendenti nel periodo dell’aggiudicazione delle rotte in regime di continuità territoriale a New Livingston, si sono infrante con la lettera di licenziamento ricevuta alcuni giorni fa. “Si tratta di professionalità di livello – spiega il Sindaco - che Alitalia nel 2010 ha ritenuto di voler mantenere in organico ad Alghero anche nell’ambito della definizione del passaggio alla Sogeaal dei 53 dipendenti. Viene così ad emergere una situazione contraddittoria: Alitalia mantiene in tutti gli scali nazionali la presenza di queste professionalità tranne che ad Alghero. Eppure, nonostante le motivazioni del licenziamento per “mancanza di attività”, le condizioni per un ritorno al lavoro rimangono e si consolidano con l’incremento delle rotte.

Le speranze dei lavoratori algheresi di cui mi faccio carico sono ora affidate a un suo autorevole intervento – conclude Mario Bruno - affinché possa agire nei confronti di Alitalia per recedere dalla decisione”.