Con luglio riparte la rassegna algherese di appuntamenti estivi “AI MARGINI DELLA NOTTE – Libri e Autori in città” curata dall'associazione culturale Alghenegra e dalla libreria Il Labirinto Mondadori con un calendario fitto di appuntamenti molto vari tutti rigorosamente con inizio verso l'imbrunire.

Dagli incontri con l'autore, ai corsi di scrittura, ad appuntamenti per bambini, questa settima edizione prevede il coinvolgimento di altre imprese e associazioni private di Alghero.

Dallo scrittore al giornalista, dal musicista al magistrato la rassegna 2014 prevede appuntamenti diffusi in diversi luoghi della città: il Giardino dell'ex Asilo Sella in collaborazione con il Dipartimento di Architettura, la suggestiva piazza S.Marco di Fertilia e il BiciGrill al parco delle Bombarde.

I primi due appuntamenti la prossima settimana nel Giardino dell'ex Asilo Sella. Si inizia martedì 1 luglio con l'incontro alle 20,30 con Elvira Serra, autrice del libro edito da Mondadori “L'altra. Storia di un'amante”. Giornalista del Corriere della Sera, Elvira Serra, presenterà in compagnia dello scrittore Gianni Caria il suo primo romanzo, coraggiosa testimonianza nata da un'esperienza vissuta recentemente in prima persona, la storia di un amore intenso e maturo vissuto clandestinamente per circa un anno, l'esperienza di mesi di gioie e dolori nell'amare sinceramente e fino in fondo un uomo che però non è libero. Serata noir invece per il secondo appuntamento algherese.