La decisione di istituire ad Alghero la tassa di soggiorno da parte dell’amministrazione guidata dal sindaco Mario Bruno, sta alimentando roventi polemiche.

Il consigliere comunale di Forza Italia Michele Pais, in una nota, ha definito la nuova imposta locale una vera e propria vergogna.

“Ieri in Consiglio comunale – spiega Pais - ho cercato, insieme agli amici dell'opposizione, di far capire di quanto fosse sbagliata la tassa di soggiorno così come determinata dall'amministrazione. Un regolamento non solo scritto male dal punto di vista lessicale ma anche sbagliato nel contenuto. Nessuno dei nostri suggerimenti è stato preso in considerazione. Pensate che pagheranno la tassa anche gli emigrati che tornano in vacanza nella loro città... che vergogna!”

La tassa di soggiorno entrerà in vigore dall'1 gennaio 2015 e varierà da 30 centesimi a notte per chi prenota nei camping ai 2 euro per chi sceglie le strutture alberghiere da 4 stelle in su.