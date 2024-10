“La città è sporca e non esiste solamente il centro storico per ‘fare vetrina’. Fanno parte di Alghero anche le periferie e le borgate. Anche i cittadini di queste zone pagano le tasse”. Raccogliamo la segnalazione di un nostro lettore, che si unisce alle lamentale di tanti cittadini. D'altronde basta farsi un giro per verificare di persona la situazione in città.

La vegetazione cresce e la pulizia delle strade avviene con troppa poca frequenza. Soprattutto nelle periferie.

In questo contesto risuonano chiare le parole del consigliere di minoranza Pietro Sartore “sull’avanzo di amministrazione elevato, senza che ci si rendesse conto che, vantarsi di aver fatto risparmi esagerati invece di investire per asfaltare le strade, per ripulire la città, per tagliare le erbacce, per attivare servizi di controllo notturno, per rifare la segnaletica stradale, per fare insomma tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che sono necessarie in una città, è tutto tranne che un vanto”.

“Un avanzo (differenza tra entrate e spese, tra risorse disponibili e soldi spesi per i servizi cittadini ) molto alto, infatti, non è affatto indice di un comportamento virtuoso, ma piuttosto sintomo di inefficienza amministrativa e di incapacità di spendere”, ha sottolineato Sartore.

“La cosa ancor più grave quest'anno è che, se errare è umano, perseverare diventa diabolico e veramente risulta incomprensibile capire se ci si vanti di un avanzo elevato solo per provare a confondere le acque o perché si è talmente incapaci da essere inconsapevoli – ha continuato il consigliere -. Lo scorso anno, visto l'avanzo esagerato del Rendiconto 2020, convinto di spronarli a invertire la rotta, dissi che, se i nostri Amministratori avessero continuato a lasciare le strade piene di fossi, i marciapiedi pieni di erbacce, la città sporca, eccetera, molto probabilmente anche nel 2021 sarebbero riusciti ad avere un avanzo di Amministrazione elevato. Purtroppo per Alghero, ci sono riusciti…”.