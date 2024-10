“Mancano i cardiologi all’ospedale civile di Alghero. Di notte poi, non c’è nessuno. Se c’è una emergenza/urgenza cardiologica di notte ad Alghero chi se ne occupa?”. A chiederselo sono i consiglieri comunali di centrosinistra ad Alghero.

“Una recente disposizione di servizio della Azienda Sanitaria Locale di Sassari dice che devono occuparsene gli anestesisti. Saranno loro a stabilire la possibile evolutività della malattia cardiaca e fare il trasporto assistito del paziente a Sassari – scrivono gli esponenti dei gruppi Per Alghero, Futuro Comune, Pd e Sinistra in Comune – Il reparto di origine della persona da trasportare deve chiedere pronta consulenza alla Anestesia, terapia intensiva multidisciplinare, rianimazione e terapia antalgica. In sede di consulenza, gli anestesisti valutano il quadro del l’evolversi della malattia cardiaca e il suo eventuale trasporto protetto da anestesia nella cardiologia di Sassari. Facile prevedere che nessuno si assuma responsabilità che esulano dalla propria specialità e che tutti i pazienti - per paura di eventuali denunce per non aver valutato bene il caso - vengano trasportati a Sassari”.

“Ma se nel frattempo c’è da fare un’anestesia o un parto cesareo e gli anestesisti sono occupati nel trasporto dei pazienti? – si chiedono ancora i consiglieri di opposizione algheresi – È una organizzazione precaria che Alghero non merita e che impone una decisa presa di posizione del Sindaco, dei sindaci del territorio e dell’intera comunità. Una situazione ben nota da tempo, che ha portato alle dimissioni del responsabile del reparto, dopo un preavviso di tre mesi e dopo aver chiesto insistentemente la sostituzione di due cardiologi, trasferiti o andati in quiescenza. Una sanità algherese ormai allo sfascio. È ora di dire basta” concludono.