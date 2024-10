Una donna di 89 anni di Alghero è morta soffocata questa mattina a causa di un incendio divampato nella sua abitazione.

Efisia Bilardi, questo è il nome della donna, viveva da sola nella sua casa di via degli Orti. Questa mattina stava preparando la colazione quando, per cause ancora da accertare, il pentolino con il latte che aveva messo sui fornelli ha presto fuoco e ha bruciato così tutta la cucina.

Il fumo ha invaso in poco tempo l’appartamento dell’anziana signora e i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte della donna.

Si cerca di capire se l’incidente sia dovuto a un malore dell’anziana che non è riuscita a togliere in tempo il pentolino dai fornelli.