Dopo mesi di sperimentazione lo spumante del mare diventa una realtà.

Realizzare una “cantina sommersa” nelle profondità del mare di Alghero è stata un’idea della Cantina di Santa Maria La Palma ad Alghero, in collaborazione con l'Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana, il Parco Naturale di Porto Conte e il Diving Center Blue Service.

L'area individuata è in uno specchio di sabbia a 28 metri di profondità dove si sviluppano le condizioni ottimali per l’affinamento del vino: temperatura costante, pressione, luce non diretta; assenza di vibrazioni.