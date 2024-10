Erano circa le 3 quando davanti alla discoteca il "Ruscello" due ragazzi sono stati investiti da un auto mentre stavano attraversando la strada. Uno dei due giovani, Mirko Maninchedda, non ce l'ha fatta ed è morto in ospedale. L'amico, 28enne di Ittiri, invece, ha riportato un trauma cranico e lesioni ai quattro arti. Dopo l'impatto il conducente dell'auto sarebbe fuggito e avrebbe fatto perdere le sue tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia. Gli amici lo salutano su Facebook: "Riposa in pace Mirko", "ancora non ci credo", "ti ricorderò con il tuo sorriso". (Foto tratta dal profilo Facebook di Mirko Maninchedda)