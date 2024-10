Le fasce sociali con basso reddito della cittadinanza potranno usufruire delle agevolazioni per il pagamento della Tari 2014. Oggi la Giunta su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali Nina Ansini ha approvato i criteri per gli interventi sociali di sostegno alle famiglie con l’individuazione dei parametri di reddito e familiari in base ai quali fissare la soglia di accesso alle agevolazioni. Potranno godere dei sostegni i nuclei familiari così come segue: reddito ISEE non superiore 4.500 euro; numero di figli a carico fino ai 18 anni di età; nucleo monogenitale con figli a carico fino a 21 anni di età.

A breve gli uffici del settore servizi sociali predisporranno l’avviso pubblico per l’accesso alle agevolazioni, in cui sono contenuti tutti i dettagli relativi alle modalità di attribuzione dei punteggi per le relative graduatorie. L’agevolazione varata oggi dalla Giunta si prefigge di supportare le famiglie nel pagamento dei tributi alleviando il loro peso sul bilancio familiare.