Continuano gli appuntamenti della seconda edizione della Rassegna Letteraria “Incontri d’Autore al Museo”, organizzata dalla Libreria Lythos e dal Museo Casa Manno.

Sabato 7 giugno, alle ore 19.00, presso il Museo Casa Manno in via Santa Barbara ad Alghero, si svolgerà la presentazione di due opere di Marco Conti: “Dalle ceneri della fenice” e “Tempi sospesi” (Amico libro Edizioni).

“Dalle ceneri della fenice” è un racconto di speranza, di forza e di rinascita. E’ la storia di Lorenzo, un ragazzo che si trova ad affrontare lo scritto di italiano dell’esame di maturità. In questa situazione si lascia andare ai propri ricordi e attraverso un lungo flash back ripensa a quello che è stato il proprio difficile percorso di crescita: a quando le vicissitudini del proprio passato lo hanno costretto a riscrivere daccapo la sua storia; a quando all’uscita di scuola, a quattordici anni, trovò ad attenderlo un assistente sociale che lo portò in una casa famiglia per minori. Qui Lorenzo volterà pagina, inizierà a valorizzare le proprie risorse e a scegliere le tinte, le tonalità e le sfumature con le quali dipingere il proprio futuro. Imparerà a “specchiarsi nel cielo”, a rinascere dalle ceneri del proprio dolore, dalle ceneri della fenice. “Tempi sospesi” è una storia semplice e dai tratti vagamente fiabeschi. L’autore propone una storia veloce ed avvolgente, da leggere tutta d’un fiato, con la voglia di raccontare e la capacità di creare dei personaggi che colgono subito la simpatia del lettore.

Marco Conti è nato a Cagliari nel 1985. Dal 2008, anno della laurea in Scienze Sociali e dell’esame di stato, è un Assistente sociale. Esercita la professione presso la casa famiglia per minori e adolescenti di Esterzili e i centri di medicina riabilitativa CMF e Santa Lucia. La sua opera d’esordio è “Dalle ceneri della fenice”, pubblicato nell’ottobre del 2011, giunti ora alla seconda edizione e di cui Claudio Angelini, sceneggiatore romano, ha realizzato l’adattamento teatrale. “Tempi sospesi” è il suo nuovo romanzo.