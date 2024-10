Incidente ad Alghero, dove la statale 291 della Nurra è stata temporaneamente chiusa, con deviazioni locali.

L'impatto è avvenuto all’altezza del km 31, coinvolgendo una moto e un mezzo pesante. Il centauro è stato trasferito in ospedale con l'elisoccorso, riportando la frattura a una gamba. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti forze dell'ordine e personale Anas.