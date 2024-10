Incidente mortale nella notte lungo la strada ''Dei due mari'' che collega Alghero e Porto Torres. Poco dopo aver superato l'incrocio per Sassari e per l'Argentiera, un'invasione di corsia è costata la vita a Luigi Martini, 55 anni, turista originario di Roma.

Per cause in corso di accertamento, l'uomo, alla guida di una Ford Focus in direzione di Alghero, è andato a sbattere contro un furgone che viaggiava nella direzione opposta.