Rocambolesco incidente, questa mattina, in viale Sardegna ad Alghero. Una Fiat Panda e una Bmw si sono scontrate all’altezza dell’incrocio con via Corsica forse per una mancata precedenza. Dopo l’impatto la Bmw è finita contro un palo dell’illuminazione. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Polizia Locale e 118.