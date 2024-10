L’Open Day “Prospettive occupazionali: la parola chiave è formazione”, ha inaugurato ufficialmente il nuovo Centro per l’Impiego di Alghero, in via Sergio Atzeni (ex ufficio delle entrate, La Scaletta ), nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione comunale all’Aspal.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Mario Bruno, L’Assessora al Lavoro della Regione Sardegna Virginia Mura, il direttore generale dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, Massimo Temussi, l’Assessora allo Sviluppo Economico Ornella Piras e il consigliere regionale Raimondo Cacciotto.

«Il nostro pensiero di ogni giorno – ha sottolineato Bruno - è quello di abbattere il muso dei disoccupati, con tutte le possibilità che si hanno, compresa la pubblica amministrazione. Quest’anno abbiamo toccato quota 60 persone assunte a tempo indeterminato, dopo tanti anni di precariato. Col progetto Lavoras andremo a dare lavoro per otto mesi a 103 persone grazie alla Regione. Tanti segnali che vanno verso un’unica direzione, quella di aggredire concretamente e con strumenti efficaci il problema occupazionale».

Uffici accoglienti e adeguati alla domanda, «perché – ha aggiunto Mario Bruno - ogni persona si senta accolta, ascoltata, con un progetto personalizzato di formazione e di orientamento, di collocazione nel mondo del lavoro. Si va sempre più verso la personalizzazione di un progetto di vita, che vuol dire formazione, ricerca, orientamento, soddisfare le attitudini delle persone. Un momento difficile ma le opportunità ci sono: dallo Sportello Lavoro e Sportello Impresa, e poi, soprattutto, in collaborazione con la Regione la nascita di Rumundu, un centro permanente per la cultura di impresa e innovazione sociale aperto al Tramariglio nei locali messi a disposizione dal parco di Porto Conte. Creare impresa e stare sul mercato, un servizio reale verso i cittadini frutto di unione vera tra diverse forze».