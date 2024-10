Il 18 maggio 2014, dalle ore 10.30 presso il Ristorante Movida ad Alghero, nella splendida cornice dei Bastioni, si terrà l'evento “Alghero in Sardex”.

"Unisciti a noi, entra in Sardex!"

Con questo slogan le imprese di Alghero appartenenti al circuito Sardex.net presentano il primo raduno di iscritti, in collaborazione con lo staff Sardex. L'evento prevede un brunch offerto dagli organizzatori alle imprese del circuito, ma è aperto anche a tutti gli imprenditori che intendano approfondire la conoscenza del sistema e dei vantaggi offerti dall'utilizzo del Sardex.

Molteplici gli obiettivi dell'evento: in primis migliorare la conoscenza del circuito e sfruttarne al massimo le potenzialità, ma anche far capire ai colleghi di altri settori che questo circuito commerciale è un sistema eccellente non solo per aumentare il proprio volume d'affari in un momento storico difficile, ma anche come opportunità di far crescere l'interscambio all'interno della Sardegna. La rete Sardex.net, infatti, favorisce il consumo del prodotto interno scoraggiando le importazioni di prodotti dal continente. Lo stesso evento, organizzato coprendo i costi al 100% in crediti sardex, testimonia come il Sardex sia perfettamente spendibile in tutto il territorio regionale.

Il circuito – sostengono gli organizzatori - funziona anche grazie alla consapevolezza e alla partecipazione attiva di ciascun iscritto, che così facendo contribuisce a favorire l'interscambio commerciale e di esperienze. Per questo, l'invito è rivolto a tutti gli imprenditori affinché approfittino di questa occasione per approfondire la conoscenza di Sardex, ma sarà anche l'occasione, per gli iscritti al circuito che già hanno dato la loro adesione, di trascorrere un week end di sole nella bella Alghero e spendere rigorosamente in Sardex.

Maggiori informazioni ai seguenti numeri: 377 2317554 e 339 7141060.