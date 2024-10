Da questo mese e per tutta l'estate le messe festive ad Alghero si celebreranno anche in lingua inglese. Si comincia da domani, domenica 3 luglio, a partire dalle 18.30, nella parrocchia di Nostra Signora della Mercede. L'iniziativa, fortemente voluta dal vescovo Mauro Maria Morfino, è stata adottata dall'Ufficio diocesano per la pastorale del Turismo, in collaborazione con la comunità dei Padri Mercedari.

"Secondo i dati statistici precedenti alla diffusione del virus - spiega il direttore dell'Ufficio, Tonino Baldino - la Città di Alghero, con oltre 1.150.000 presenze turistiche, si attesta quale la maggiore tra le mete turistiche della Sardegna”.

“Il turista che giunge nei nostri luoghi - continua Baldino - deve sentirsi come in casa propria. Significa che tutto dovrà essere secondo un clima di accoglienza: dall’aspetto liturgico a quello ordinario relazionale con le singole persone come con le istituzioni. Un contesto così delineato potrebbe divenire luogo di conversione per molti: per l’ospitato come anche per l’ospitante. Ecco, allora, che un percorso formativo per il turista, diviene occasione di riscoperta di valori tra i membri della comunità che accoglie”.