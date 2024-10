Solamente nella giornata del 31 ottobre scorso la Polizia locale di Alghero ha rilevato 15 violazioni del codice della strada e in particolare: 13 per revisione scaduta, 1 per mancanza di copertura assicurativa e 1 per mancanza dei documenti di circolazione.

Dai dati sull’attività del 2023, emerge che, rispetto al 2022, sempre più automobilisti algheresi si mettono alla guida sprovvisti di copertura assicurativa e con la vettura priva di revisione.

Un fenomeno preoccupante per il comandante della Polizia locale, Matteo Bertocchi, e il motivo è facilmente comprensibile: in caso di incidente stradale senza copertura assicurativa le ripercussioni sarebbero gravissime.

“Chiediamo ai cittadini di controllare periodicamente la scadenza della revisione e dell'assicurazione automobilistica, per alcuni potrà sembrare scontato, ma dai dati che abbiamo riscontrato è importante far arrivare un messaggio chiaro alla comunità”.

Nel video, il Comandante Bertocchi illustra la situazione:

I DATI - Nel 2022 furono 31 le contravvenzioni emesse dal comando di Alghero per carenza della copertura assicurativa (l’Articolo 193). Un numero che potrebbe apparire irrilevante se non fosse accostato ai dati elaborati nel 2023. Infatti, da gennaio a oggi, si sono registrati tre casi di assicurazioni false e 56 per carenza della copertura assicurativa. “I dati delle assicurazioni sono preoccupanti. Si deve tenere conto di cosa si incorre nel circolare senza copertura assicurativa: chi ne è sprovvisto può essere condannato ad importanti risarcimenti a cui deve provvedere con la personale forza economica; chi invece subisce un danno potrebbe non essere mai risarcito” spiega il Comandante Bertocchi.

LE REVISIONI – I numeri crescono se si affronta il tema delle revisioni. “In tutto il 2022 abbiamo fatto 124 contravvenzioni per omessa sottoposizione alla prevista revisione obbligatoria (articolo 80); nel 2023 al 20 ottobre, invece, siamo già a 251. È più del doppio e il dato è in costante crescita. Per la sicurezza pubblica, i controlli sono e saranno intensi; di questo passo andremo di fronte al rischio di registrare oltre 300 casi in un solo anno, insomma, quasi uno al giorno”.

L'APPELLO - Con un quadro cittadino così preoccupante il Comandante Bertocchi vuole lanciare un importante messaggio: “L'invito è quello di non utilizzare il veicolo in caso di mancata copertura assicurativa in quanto, circolando sprovvisti, si rappresenta un pericolo non solo per se stessi (che non si è coperti da alcuna assicurazione), ma anche per tutti quelli che potrebbero essere eventualmente coinvolti in un incidente. Analogo discorso per la revisione: essa garantisce gli aspetti tecnici del veicolo; se il veicolo non è revisionato potrebbe non essere in grado di rispondere correttamente ai comandi del conducente. L'invito è di controllare sulla propria carta di circolazione quale sia l'effettiva scadenza della revisione obbligatoria e assicurarsi di essere coperti dall’assicurazione.”