"Il disimpegno sempre più marcato di Meridiana su Alghero annuncia la sconfitta di una scommessa lanciata nell’autunno 2012" ha affermato il sindaco di Alghero Stefano Lubrano.

"Le aspettative riposte nella nuova opportunità di un servizio che nei fatti avrebbe dovuto garantire la continuità territoriale - scrive il primo cittadino in una nota stampa - sono state disattese. Gli avvenimenti dimostrano che dall’autunno 2012 ad oggi la sequela di disservizi, cancellazioni e ridimensionamenti delle tratte hanno caratterizzato lo sfondo di un preoccupante disegno di smobilitazione.

Ciò che più preoccupa ora è la pesante ricaduta in termini di disagi per il territorio. L’auspicio è che vi sia un opportuno riesame delle decisioni da parte del vettore e una presa di posizione determinante da parte della Regione Sardegna con atti in grado di riportare chiarezza e certezza sulla programmazione delle rotte.

Riteniamo che siano queste le condizioni affinché Meridiana possa veramente rendere attuale il progetto di sviluppo appena abbozzato nell’autunno scorso con la scommessa su Alghero".