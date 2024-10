Comincia una nuova programmazione per la città, insieme alle imprese e alle forze produttive. Il Sindaco Mario Bruno, insieme agli Assessori allo Sviluppo Economico, al Turismo e alle Finanze Natacha Lampis, Gabriella Esposito e Raffaele Salvatore, ha incontrato oggi gli albergatori e le associazioni di categoria per un primo confronto sul progetto che guarda al futuro della città.

Il tema della Tassa di Soggiorno rientra nel lavoro di squadra che il Sindaco intende mettere in campo con tutte le forze imprenditoriali. Entro dieci giorni sarà pronto un regolamento da condividere in tempi rapidi che stabilirà i modi e i tempi di attuazione, poi il passaggio in commissione e in Consiglio Comunale.

“Dobbiamo uscire insieme dall’emergenza e insieme guardare al futuro – ha detto nell’affollato incontro di oggi a Sant’Anna Mario Bruno – e il contributo che si richiede ai turisti ci consente di intervenire sul decoro urbano e sulla presentabilità della città senza effettuare tagli al bilancio.

Non vogliamo togliere fondi ai Servizi Sociali, ai servizi alla persona, alla riparazione delle strade, non possiamo rinunciare al ripristino delle ringhiere del lungomare. Con un bilancio che soffre l’asfissia dei tagli dei trasferimenti statali, che dal 2015 impediranno addirittura di attivare cantieri lavoro per il verde, dei debiti fuori bilancio a cui siamo costretti a far fronte per scelte del passato, abbiamo una scelta obbligata da fare. E non si tratta di una punizione” ha chiarito il Sindaco.

“C’è bisogno di voi per uscire dalle emergenze, programmare e lavorare insieme al decoro di Alghero: i frutti di una città migliore torneranno anche a vostro favore e a vantaggio di tutti”. Gli albergatori hanno mostrato perplessità in merito alla possibilità applicazione del contributo di soggiorno su contratti già stipulati che coprono le prenotazioni fino al termine della stagione. La possibilità sulla quale si sta lavorando riguarda l’ipotesi di applicazione della tassa a partire dal prossimo autunno, e in questo caso diverse attività avrebbero già concluso la stagione e quindi le difficoltà andrebbero ad attenuarsi: “c’è quindi tutto il tempo per prepararsi e il modo di adeguarsi” ha detto il Sindaco. “Il prossimo incontro lo faremo tra dieci giorni e in quella occasione si agirà in maniera più operativa – ha lasciato intendere Mario Bruno”.

Il provvedimento sarà accompagnato da una serie di misure sulle quali la categoria concorda, a partire dalla lotta all’abusivismo e al sommerso che resta tra i primi punti da affrontare. Ma il Sindaco ha ribadito ancora la necessità di lavorare insieme per la programmazione turistica, “anche con la Fondazione Meta, perché c’è bisogno di tutti, e degli imprenditori turistici in particolare, per programmare le attività culturali e di spettacolo”. Mario Bruno ha concluso con una nota di ottimismo: “Alghero ce la può fare ad uscire dalla crisi e a valorizzare le sue immense potenzialità. C’è bisogno però di unità e di coesione sociale”. All’incontro hanno preso parte e il Consorzio Turistico Riviera del Corallo, Federalberghi, Confcommercio, Confartigianato, associazioni del settore extralberghiero.