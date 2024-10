L’Ufficio Ecologia del Comune ha impresso una accelerata agli interventi di disinfestazione in città e nelle zone più frequentate della costa.

E’ in atto in questi giorni un’azione nel centro e nelle spiagge per liberare aiuole e cunette dalla presenza di zecche. Oggi gli interventi si stanno svolgendo nelle strade di accesso alla spiaggia delle Bombarde e nei prossimi giorni si continuerà al Lazzaretto e in prossimità degli altri arenili.

Gli interventi del settore Ecologia in collaborazione con la Multiss sono stati potenziati su richiesta del Sindaco Mario Bruno, che ha voluto rafforzare il rapporto diretto con i cittadini dando priorità agli interventi nelle zone in cui gli abitanti segnalano presenza di parassiti di ogni genere o di ratti, garantendo un immediato intervento di disinfestazione.

Di pari passo con le azioni determinate dalle richieste dei cittadini, l’Ufficio Ecologia prosegue con la tabella di azioni preordinate con le quali si è coperta quasi tutta la rete viaria cittadina con derattizzazioni e disinfestazioni mirate in particolare contro le blatte. Quotidianamente vengono interessate cinque vie cittadine, sia per la derattizzazione che per la disinfestazione. I cittadini sono invitati a contattare l’Ufficio Ecologia al numero 0799978844, che provvederà ad attivarsi immediatamente con la Multiss, responsabile degli interventi.